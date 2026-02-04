Мелиховская театральная студия получила 9 наград на международном конкурсе

Юные актеры из Московской области завоевали сразу девять наград на крупном международном театральном конкурсе. Учащиеся Мелиховской театральной студии стали лауреатами театральной премии «Масочка», которая прошла в Санкт-Петербурге.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья уточнили, что руководителем студии долгие годы остается Анастасия Собина. Под ее наставничеством юные актеры блеснули сразу в трех номинациях.

Самый большой успех ждал их в конкурсе чтецов, в категории «Художественное слово». Лауреатами первой степени стали Даниил Белов, Иван Косарев, Диана Алексеева, Галина Павличук, Дарья Черная и Евгений Шадрин.

Две театральные постановки студии также получили высокие оценки жюри. Их признали лауреатами второй степени в номинации «Драматический театр». Награду получила старшая группа со спектаклем «С праздником» по рассказам Григория Горина, а также взрослая группа с постановкой «Вот именно и тому подобное» по произведениям Антона Чехова.

Третью награду, также вторую степень, студия привезла в номинации «Мюзикл». Ее получил спектакль младшей и средней групп под названием «Волк и семеро козлят: сказочка на новый лад».

Всего в Мелиховской театральной студии сегодня занимаются 43 человека, самому младшему из которых семь лет. Участников делят на четыре возрастные группы.

Дети и подростки учатся у профессиональных педагогов не только актерскому мастерству, но и сценическому движению и даже основам вокала. Преподаватели помогают каждому раскрыть творческие способности, прививают хороший художественный вкус и любовь к театру и литературе.

Международная детско-юношеская театральная премия «Масочка» существует с 2016 года. Ее учредило Творческое объединение «Салют Талантов». В этом году за право выступить на конкурсе боролись полторы тысячи юных артистов.