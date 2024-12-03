Механизм эскроу-счетов внедрят в России для строительства частных домов

Для застройщиков в России внедрили механизм, при котором средства заказчика размещаются на специальном эскроу-счете до завершения подрядчиком работ. Это позволяет сохранить деньги и избежать возможных трудностей. С 1 марта 2025 года жители смогут воспользоваться новым механизмом расчетов при возведении частных домов.

Эскроу-счет необходим для безопасного расчета, рассказали в Минстрое России. Получить средства подрядчик может только после завершения стройки. Этим летом был принят федеральный закон, по которому такой механизм будет использоваться при возведении частных домов. Он вступит в силу 1 марта 2025 года.

«Понятный механизм взаимодействия между гражданами, подрядчиками и банками повысит прозрачность частного домостроения», — отметили в министерстве.