Механизм эскроу-счетов внедрят в России для строительства частных домов

Для застройщиков в России внедрили механизм, при котором средства заказчика размещаются на специальном эскроу-счете до завершения подрядчиком работ. Это позволяет сохранить деньги и избежать возможных трудностей. С 1 марта 2025 года жители смогут воспользоваться новым механизмом расчетов при возведении частных домов.
Эскроу-счет необходим для безопасного расчета, рассказали в Минстрое России. Получить средства подрядчик может только после завершения стройки. Этим летом был принят федеральный закон, по которому такой механизм будет использоваться при возведении частных домов. Он вступит в силу 1 марта 2025 года.
«Понятный механизм взаимодействия между гражданами, подрядчиками и банками повысит прозрачность частного домостроения», — отметили в министерстве.
Средства заказчика страхуются в случае банкротства как подрядчика, так и банка. Ожидается, что к 2030 году около половины частных домов в стране будут строиться при помощи эскроу-счетов.
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