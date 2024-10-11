Медучреждения Подмосковья получили новое оборудование для спасения новорожденных

Медицинские учреждения Московской области продолжают получать современное неонатологическое оборудование, в том числе инкубаторы для выхаживания детей с патологиями и недоношенных младенцев. В Минздраве региона отметили, что с начала года в больницы поступило 23 инкубатора на сумму почти 94 миллиона рублей, до конца года планируется поставка еще 37 аппаратов.

«В регионе роддом и перинатальные центры оснащены самым современным оборудованием, что позволяет оказывать любые виды медпомощи на всех этапах беременности и родов. В этом году мы закупили дополнительную медтехнику для оказания комплексной помощи новорожденным с первых минут жизни», — уточнила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Оборудование уже получили четыре медучреждения: Видновский перинатальный центр, Московский областной центр охраны материнства и детства, Клинская больница и Серпуховский роддом. Напомним, их поставку осуществили в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и по поручению губернатора Андрея Воробьева.

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