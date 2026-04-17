Медцентр с особыми льготами для участников СВО открылся в Железнодорожном

Новый медицинский центр открылся в Железнодорожном. Там каждый месяц смогут получать помощь более четырех тысяч человек, включая детей. Особые условия в учреждении создали для участников СВО и их семей.

Медицинские услуги для бойцов спецоперации и их родственников будут предоставлять со скидкой 50%.

«Существенная составляющая для бюджета каждой семьи. Также все жители раз в месяц могут получать по шести ключевым направлениям бесплатные консультации. И потом уже принимать дальнейшие решения по лечению», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Особенностью клиники стало передовое оборудование, которое делает лечение более комфортным для пациентов. Также в медцентре работает дневной стационар.

«В будущем здесь будут созданы все условия для удобства пациентов — в том числе, будет запущен виртуальный личный кабинет, где будут храниться результаты исследований», — сказал глава округа Сергей Юров.