Медцентр Рошаля опубликовал чек-лист аптечки для отпуска

Фото: Медиасток.рф

Даже хорошо спланированный отдых может омрачиться неприятностью вроде простуды, аллергии или незначительной травмы. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, важно собрать в путешествие универсальную аптечку. Что в нее положить, рассказала врач-педиатр ДКЦ им. Л.М. Рошаля Анна Политкина.

В медучреждении опубликовали целый чек-лист, по которому легко купить все по списку.

Важно взять:

Также стоит обратить внимание на особенности организма и предполагаемые риски путешествия, а также убедиться, что лекарств хватит на всех членов семьи. Для детей нужно приобрести препараты, соответствующие возрасту. Это поможет спасти отдых от постоянных поисков ближайшей аптеки.

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