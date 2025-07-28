Медцентр Рошаля опубликовал чек-лист аптечки для отпуска

Даже хорошо спланированный отдых может омрачиться неприятностью вроде простуды, аллергии или незначительной травмы. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, важно собрать в путешествие универсальную аптечку. Что в нее положить, рассказала врач-педиатр ДКЦ им. Л.М. Рошаля Анна Политкина.
В медучреждении опубликовали целый чек-лист, по которому легко купить все по списку.
Важно взять:
жаропонижающие и обезболивающие препараты, электронный градусник;
антисептики (на водной основе), пластыри, стерильные салфетки, бинты;
антигистаминные препараты (таблетки и мази);
энтеросорбенты и средства для регидратации;
солнцезащитный крем (для детей — 50 SPF, для взрослых — 35 SPF и выше);
средства от укачивания;
антибактериальные мази.
Также стоит обратить внимание на особенности организма и предполагаемые риски путешествия, а также убедиться, что лекарств хватит на всех членов семьи. Для детей нужно приобрести препараты, соответствующие возрасту. Это поможет спасти отдых от постоянных поисков ближайшей аптеки.
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