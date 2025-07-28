Медцентр Рошаля опубликовал чек-лист аптечки для отпуска

Даже хорошо спланированный отдых может омрачиться неприятностью вроде простуды, аллергии или незначительной травмы. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, важно собрать в путешествие универсальную аптечку. Что в нее положить, рассказала врач-педиатр ДКЦ им. Л.М. Рошаля Анна Политкина.

В медучреждении опубликовали целый чек-лист, по которому легко купить все по списку.

Важно взять:

жаропонижающие и обезболивающие препараты, электронный градусник;

антисептики (на водной основе), пластыри, стерильные салфетки, бинты;

антигистаминные препараты (таблетки и мази);

энтеросорбенты и средства для регидратации;

солнцезащитный крем (для детей — 50 SPF, для взрослых — 35 SPF и выше);

средства от укачивания;

антибактериальные мази.

Также стоит обратить внимание на особенности организма и предполагаемые риски путешествия, а также убедиться, что лекарств хватит на всех членов семьи. Для детей нужно приобрести препараты, соответствующие возрасту. Это поможет спасти отдых от постоянных поисков ближайшей аптеки.