Медцентр Рошаля и институт Вельтищева наметили план совместной работы

Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля подписал договор о сотрудничестве с Научно-исследовательским клиническим институтом педиатрии имени академика Ю. Е. Вельтищева. Стороны наметили план совместной работы.
В рамках заключенного соглашения началась работа базы кафедры инновационной педиатрии и детской хирургии Пироговского университета, которую возглавляют доценты Федор Напольников и Данил Жарков.
Главный врач центра Рошаля Татьяна Шаповаленко и директор института Вельтищева Дмитрий Морозов обсудили программу декабрьской научно-практической конференции по детской хирургии, а также алгоритм создания концепции межрегиональных центров.
Одним из первых совместных проектов медицинских учреждений станет создание общего консилиума, а также реестра детей с врожденными нарушениями формирования пола, требующими коррекции.
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