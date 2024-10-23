Медтехнику и лекарства для госпиталей отправят из Подольска в зону СВО

Депутат городского совета Сергей Кулев совместно с активистами общественной организации «Молодая Гвардия» передаст гуманитарную помощь в прифронтовые госпитали, куда эвакуируют раненых бойцов. Учреждениям доставят медицинскую технику и лекарства.

Жители Подольска собрали 20 эвакуационных тележек, 140 аптечек, медицинские рюкзаки для штурмовых групп, кислородный генератор и кровать в отдел реабилитации. Гуманитарный груз предназначен для госпиталей Донецкого направления.

Волонтерские центры работают в доме № 5 на Садовой улице, в доме № 8 на Почтовой улице, в центре «Дубровицы», ДК «Металлург» на улице Горького и в Доме культуры «Молодежный». Передать все необходимое также можно через центр в доме № 1 на улице Ульяновых и сортировочный пункт в доме № 34 на Парковой улице. Телефон для справок: 8 (496) 750-04-93.

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