Медсестре из Красногорска вручили сертификат по программе «Социальная ипотека»

Процедурная медсестра Красногорской клинической больницы Надежда Ерохина получила сертификат по программе «Социальная ипотека». Это на шаг приближает ее к мечте о собственной квартире.

В медицине Надежда Анатольевна уже более 26 лет. Она признается, что профессию выбрала еще в детстве, вдохновившись примером медсестры, которая тепло относилась к маленьким пациентам.

Несколько лет назад Ерохина переехала в Подмосковье из другого города, чтобы быть рядом с детьми, поступившими в московские вузы. Все это время семье приходилось арендовать жилье.

О программе социальной ипотеки медсестра узнала от коллег. Коллектив поддержал ее решение участвовать, а специалисты кадровой службы помогли собрать документы. Надежда Ерохина отмечает, что попасть в программу удалось буквально в последний момент — возрастной порог для участия был уже совсем близко.

Теперь у нее есть три месяца на подбор квартиры. Первые просмотры жилья запланированы на ближайшие дни. «Хочется, чтобы было свое. Все-таки столько лет работаешь, помогаешь людям, и такая поддержка очень важна», — говорит медсестра.

Программа «Социальная ипотека» действует в Московской области с 2016 года. Ее участники получают от региона 50 процентов стоимости жилья в качестве первоначального взноса, а основной долг по ипотеке в течение десяти лет компенсирует государство. В этом году свидетельства получили еще 23 медицинских работника Подмосковья.