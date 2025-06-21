Медсестра в Химках приобрела квартиру по программе «Социальная ипотека»

Светлана Орехова планирует переехать в собственную двухкомнатную квартиру, которую приобрела благодаря «Социальной ипотеке». Раньше она ездила на работу из Твери.

Светлана работает палатной медсестрой в Химкинской клинической больнице. Ее стаж — 31 год. Она всегда мечтала окончить медицинское училище.

«Я по образованию фельдшер, но так сложилось, что всю жизнь работаю медсестрой. Почти всегда это было инфекционное отделение. Люблю свою работу, люблю пациентов, нравится помогать людям. Я очень довольна профессией, ведь пациент к нам поступает и ему сначала плохо, а потом он выздоравливает, его состояние улучшается. Результат нашей работы меня вдохновляет!» — рассказала медсестра.

О «Социальной ипотеке» Светлана узнала от коллег. Своего жилья в Подмосковье у нее не было, а на работу она ездила из Твери.

«Приобрела „двушку“ в Химках, в новом микрорайоне. Все хорошо, я довольна. Частично уже переехали. Очень хотелось жить именно в новостройке, и чтобы была большая кухня. Так и получилось», — поделилась Светлана.

Губернаторская программа «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье с 2016 года. Квартиры купили медики, учителя, молодые ученые и другие ценные специалисты. В рамках инициативы областное правительство покупает жилье для обладателей сертификатов на соципотеку, а участники платят только проценты по кредиту.