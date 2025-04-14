Медсестра из Жуковского приобрела квартиру по социальной ипотеке

Александра Лосева трудится палатной медсестрой в Жуковской областной клинической больнице, которая находится в Подмосковье. Она ухаживает за пациентами неврологического отделения, где лечатся люди с острым нарушением мозгового кровообращения.

С детства Александра мечтала стать врачом и никогда не задумывалась о других профессиях.

«Я работаю в медицине уже 12 лет. Мне нравится, что мы можем помогать людям, и приятно видеть, как пациенты, перенесшие инсульт, восстанавливаются и начинают новую жизнь. Важно осознавать, что мы действительно вносим большой вклад в их выздоровление и стараемся улучшить качество их жизни», — поделилась Александра.

У девушки не было собственного жилья. Узнав в интернете о программе «Социальная ипотека», Александра решила участвовать в ней. В результате медсестра с сыном Николаем переехали из небольшой комнаты в общежитии в просторную двухкомнатную квартиру.

«При выборе квартиры для нас было важно, чтобы она находилась рядом со школой, где учится мой сын. Мы также искали квартиру не выше третьего этажа с раздельными комнатами и большой кухней. Поиски заняли много времени, но в итоге мы нашли именно то жилье, о котором мечтали. Потихоньку делаем ремонт», — добавила Александра.

Программу «Социальная ипотека» запустили в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Возможностью приобрести жилье могут воспользоваться медики, учителя, молодые ученые и специалисты в области образования и спорта.