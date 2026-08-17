Медсестра из Видного научилась делать уколы без слез

В детской поликлинике города Видное произошла перемена, которая сделала забор крови безболезненным для маленьких пациентов. Многодетная мама Наталья отмечает, что ее дети теперь с радостью бегут в процедурный кабинет. Причиной тому стала медсестра Елена Овчарова, которая обладает умением работать с детьми.

По словам Натальи, Елена делает уколы так профессионально, что дети даже не замечают момента инъекции. Кроме того, медсестра умеет найти подход к каждому ребенку, отвлекая их разговорами и вопросами.

Но есть и еще одна причина, по которой малыши хотят возвращаться к Елене снова и снова. После каждого визита она дарит им маленькие сувениры: брелоки, игрушки или наклейки. «Казалось бы, мелочь, но для детей это целое событие», — говорит многодетная мама.

Елена Овчарова — опытная медсестра с 30-летним стажем, 20 из которых она посвятила Видновской детской поликлинике. Ее главная цель — сделать так, чтобы дети не боялись медицинских процедур и в более старшем возрасте.