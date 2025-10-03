Медсестра из Одинцова приобрела квартиру по программе «Социальная ипотека»

Медсестра купила квартиру на вторичном рынке. Она рада, что не нужно каждый месяц тратить денежные средства на аренду жилья. Женщина уже отметила новоселье и обновила ремонт — переклеила обои, докупила мебель. Медработница отмечает, что ее полностью устраивает район — рядом школа, детский сад, железнодорожная станция, а также достраивается поликлиника.

Напомним, что программа «Социальная ипотека» действует в Московской области в рамках региональной госпрограммы «Жилище». Проект помогает решить жилищный вопрос врачам и среднему медперсоналу, преподавателям и учителям, а также научным сотрудникам — получить льготную ипотеку и социальную выплату на первоначальный взнос.