Медсестра из Наро-Фоминского округа стала участницей программы по соципотеке

Мероприятие провели в Доме правительства Московской области. Программа «Социальная ипотека» запущена в регионе по инициативе губернатора для специалистов бюджетной сферы. Она дает средства на первоначальный взнос и компенсирует основной долг по ипотеке. Медицинскому работнику остается платить только проценты, что делает жилье доступнее.

В этом году вместе с Натальей Морозовой сертификаты получили уже трое сотрудников Наро-Фоминской больницы. Всего с момента старта программы поддержкой воспользовались 27 местных медицинских работников.

Главный врач больницы Сергей Сидоренко отметил, что такая поддержка — одна из главных задач здравоохранения региона. Программы помогают привлекать новых специалистов и дают им возможность строить карьеру в государственных больницах.