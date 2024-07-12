Медсестра из Мытищ вошла в состав областного Молодежного совета профсоюзов

Выборы в Молодежный совет профсоюзов работников здравоохранения Российской Федерации прошли в МОНИКИ имени Владимирского. В список новых членов совета вошла медсестра из Мытищ Мария Лукашина.

Участие в заседании молодежного совета приняли 25 лидеров профсоюзного движения из медучреждений Подмосковья. Активисты запланировали работы на будущее и поучаствовали в тренинге на развитие лидерских качеств.

После состоялись выборы в молодежный совет, председателем которого избрали медсестру гинекологического отделения больницы Мытищ Марию Лукашину. Теперь она займется организацией работы по привлечению сотрудников больниц к общественной работе, чтобы сплотить коллег в медучреждениях региона.

«В медицине, когда для успешного лечения пациента объединяют усилия медики нескольких специализаций, этот фактор особенно важен. Надо отметить, что руководство нашей больницы и лично главный врач Ольга Мисюкевич уделяют большое внимание корпоративной культуре, внедрению принципов командной работы в повседневную практику, сохранению традиций и всемерной поддержке общественной активности молодежи», — рассказала она.

Также на встрече обсудили планы по вовлечению молодых специалистов в общественную работу и организацию досуга молодежи.

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