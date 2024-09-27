Медсестра из Коломны приобрела квартиру благодаря льготной ипотеке

Медсестра Наталья Грачева переехала в Подмосковье из Саратовской области. Отработав положенный срок, она подала заявку на участие в программе «Социальная ипотека» и смогла приобрести собственное жилье в Коломне.

В Минжилполитики Подмосковья рассказали, что общий стаж медсестры превышает 20 лет. Последние годы Наталья трудится в Коломенской больнице.

«Приносить пользу людям, помогать — это очень мотивирует. На работу идешь с осознанием нужности своего дела», — рассказала Грачева о своей работе.

В Коломне семья жила в съемной квартире, а потом появилась возможность решить жилищные проблемы с помощью программы Московской области.

«Выбрали „двушку“ в хорошем доме новой постройки. Из окна — весь город как на ладони! Очень удачное расположение — район спокойный, со всей необходимой инфраструктурой. Что важно, до работы можно дойти пешком», — говорит медсестра.

Узнать больше о программе «Социальная ипотека» можно на сайте министерства.

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