Медсестра из Домодедова получила квартиру по программе соципотеки

Елена Сарычева, более 20 лет проработавшая в Домодедовской больнице, станет обладательницей собственного жилья благодаря губернаторской программе. Семья с двумя детьми переедет из общежития в трехкомнатную квартиру рядом с работой.

Медицинская сестра призналась, что программа — огромная поддержка для нее и семьи. Она отметила, что очень ценно, когда профессию поддерживают таким образом.

Программа социальной ипотеки действует в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Заместитель главного врача больницы Дмитрий Мальченко назвал ее удобным и доступным механизмом, который предъявляет определенные требования к специалистам, но при этом реально работает.

Социальная ипотека доступна не только медикам, но и учителям, ученым, молодым специалистам. Программа также помогает с жильем многодетным семьям, детям-сиротам и переселенцам из аварийного фонда. В 2025 году в Домодедове новые квартиры получили 64 семьи.