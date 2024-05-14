Медсестер в Химках поздравили с профессиональным праздником | 360°

14 мая 2024, 15:45
Медсестер в Химках поздравили с профессиональным праздником
Медицинских сестер городского округа Химки поздравили с профессиональным праздником. Для работников сферы здравоохранения организовали праздничный концерт в многофункциональном социальном комплексе «Восход».
Наградили работников сферы здравоохранения муниципальные депутаты Владислав Мирзонов и Надежда Смирнова. Медсестры получили благодарственные письма и почетными грамотами.
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«Без медицинских сестер не обходится ни одно учреждение здравоохранения. В зоне вашей ответственности находится множество обязанностей. Вы ассистируете врачам во время операций и заботитесь о выздоравливающих после», — сказал главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.
После торжественной части для зрителей выступили обладатель премии «Национальное достояние России», кавалер орденов «Служение искусству» и «Патриот Российской Федерации» Николай Бурьяновский и студенты Московского государственного института культуры.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.
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