Медсестер в Химках поздравили с профессиональным праздником | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 15:45 Медсестер в Химках поздравили с профессиональным праздником Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Медицинских сестер городского округа Химки поздравили с профессиональным праздником. Для работников сферы здравоохранения организовали праздничный концерт в многофункциональном социальном комплексе «Восход».

Наградили работников сферы здравоохранения муниципальные депутаты Владислав Мирзонов и Надежда Смирнова. Медсестры получили благодарственные письма и почетными грамотами.

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«Без медицинских сестер не обходится ни одно учреждение здравоохранения. В зоне вашей ответственности находится множество обязанностей. Вы ассистируете врачам во время операций и заботитесь о выздоравливающих после», — сказал главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.

После торжественной части для зрителей выступили обладатель премии «Национальное достояние России», кавалер орденов «Служение искусству» и «Патриот Российской Федерации» Николай Бурьяновский и студенты Московского государственного института культуры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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