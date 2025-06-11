Медработников наградили к профессиональному празднику в Балашихе

Во Дворце культуры «Балашиха» состоялось торжественное событие, посвященное Дню медицинского работника, который в этом году отмечается 15 июня. Праздник собрал врачей, медсестер, фельдшеров и лаборантов местной больницы, чтобы отметить их неоценимый вклад в здоровье жителей.

С теплыми словами к героям в белых халатах обратились замминистра здравоохранения Московской области Ирина Кононова, глава городского округа Сергей Юров, депутат Мособлдумы Владимир Шапкин и главврач больницы Наталья Алимова.

Открыл мероприятие видеоролик, рассказывающий о буднях Балашихинской больницы — крупнейшего медицинского учреждения региона. Он показал, как медики ежедневно спасают жизни, поддерживают здоровье полумиллионного города и справляются с высокой ответственностью, не зная выходных.

Медицинская профессия требует полной самоотдачи, и в Подмосковье для ее поддержки реализуются масштабные программы. Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, около 15 тысяч медработников получают выплаты на аренду жилья, почти две тысячи специалистов стали участниками программы социальной ипотеки, а в 2025 году еще 161 медик получит такой сертификат.

Программа «Земский доктор/фельдшер» привлекла свыше 2,6 тысячи специалистов в сельские клиники, и в этом году к ней присоединятся еще 226 человек. Также в 2025 году медикам выделят 100 земельных участков, 65 из которых уже предоставлены. Программа «Приведи друга» помогла привлечь 194 новых сотрудников в этом году.

Сергей Юров подчеркнул, что Балашихинская больница прошла путь от небольшой фабричной лечебницы до крупнейшего медицинского центра Подмосковья.

«Вы совершаете ежедневный подвиг, заботясь о здоровье жителей. Впереди нас ждут большие перемены: при поддержке президента и губернатора в Ольгино начнется масштабная стройка, которая выведет здравоохранение города на новый уровень», — отметил Сергей Юров.

Ирина Кононова в своей речи выразила восхищение профессионализмом и чуткостью работников больницы.

Праздник стал не только поводом для благодарности, но и вдохновением для новых свершений. Балашихинская больница продолжает быть опорой для города, а ее сотрудники — примером преданности своему делу.