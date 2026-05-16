Медработники Серпухова стали участниками благотворительного мастер-класса

Серпуховское благочиние впервые пригласило врачей, медицинских сестер и других сотрудников здравоохранения на такое мероприятие. Оно прошло 14 мая в преддверии акции «Белый цветок».

Для гостей организовали экскурсию по Храму Всех Святых, рассказали об иконах и других церквях округа. Участники узнали, что святыню начали строить в 1857 году рядом с кладбищем по прошению почетных граждан, в том числе семьи мануфактурщика Николая Коншина. Внутри храма все присутствующие помолились об успехе в добрых делах.

В подклете в честь святого правителя Иоанна Кронштадтского провели мастер-класс по рисованию белых цветов акрилом. Медицинские работники писали на холстах ромашки, пионы, лилии и другие растения. К созданию произведений присоединилась и заместитель главы округа Мария Барышева, которая отметила, что такие встречи сочетают духовное развитие, общение и помощь нуждающимся.

Готовые картины 17 мая выставят на благотворительной ярмарке в парке имени Олега Степана в рамках V Пасхального фестиваля Подольской епархии. Все вырученные средства направят на покупку лекарств и специального питания для детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.