Медработники Подмосковья присоединились к патриотической акции | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 11:54 Медработники Подмосковья присоединились к патриотической акции Московская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ

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Акция «Георгиевская ленточка» прошла во многих первичных и городских профсоюзных организациях. К патриотическому мероприятию присоединились медработники Раменского, Можайска, Талдома, Коломны и других округов Московской области.

«Спасибо коллегам за сохранение памяти о подвиге героев, креатив и активность. В рамках прошедших патриотических мероприятий медработники сделали памятные фотографии, сняли тематические видео и возложили цветы к мемориалам», — отметила председатель Московской областной организации Профсоюза работников здравоохранения России Нина Суслонова.

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По ее словам, многие откликнулись на идею провести Бессмертный полк онлайн, а также сняли видеоролик к празднику.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске откроется летом.

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