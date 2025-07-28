Медработник из Балашихи приобрела квартиру по программе «Социальная ипотека»

Медицинская сестра-анестезист Инна Саенко приобрела собственное жилье в городском округе Балашиха по региональной программе «Социальная ипотека». Новая квартира находится рядом с местом ее работы — Московским областным онкологическим диспансером, где Инна трудится старшей медицинской сестрой отделения анестезиологии и реанимации.

Инна уже шесть лет работает в системе здравоохранения и с детства мечтала посвятить себя медицинской сфере. О возможности участвовать в программе «Социальная ипотека» она узнала от работодателя, подала документы и вскоре стала обладательницей однокомнатной квартиры на вторичном рынке. Критериями при выборе жилья стали близость к работе и комфортные условия — квартира с хорошей площадью и качественным ремонтом полностью оправдала ожидания.

«Хотелось иметь свою квартиру, а не платить за съемную. И моя мечта осуществилась. В своей квартире всегда уютно и сюда по-настоящему хочется возвращаться. Нравится то, что удалось приобрести мою однушку с качественным ремонтом и хорошей квадратурой. Для меня было особенно важно, чтобы новое жилье располагалось недалеко от работы. Все так и сложилось», — отметила Инна Саенко.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Московской области с 2016 года по инициативе губернатора региона. Ее участниками могут стать медики, учителя, молодые ученые, тренеры и специалисты оборонно-промышленного комплекса.