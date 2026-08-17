Медовый Спас отметили в деревне Лидино в Воскресенске

Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

14 августа в деревне Лидино городского округа Воскресенск состоялись праздничные мероприятия, объединившие народные традиции и теплые поздравления. По сложившейся традиции праздник открылся молебном, водосвятием и освящением меда, которые провел настоятель Вознесенского храма села Барановское иерей Георгий Лобков.

После богослужения гостей ждал праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами Дома культуры села Конобеево МУ «Культурно-досуговый центр». С поздравительной речью в адрес жителей обратился председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Матвиенко. Он поздравил всех присутствующих с праздником и вручил активным жителям деревни благодарственные письма главы городского округа Воскресенск Алексея Малкина.

Также жителей деревни поздравили депутат Совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Кондратьев и руководитель Ассоциации ветеранов СВО в городском округе Воскресенск Олег Стегура.

Мероприятие в деревне Лидино стало ярким примером сохранения и передачи народных традиций, объединив местных жителей и гостей. Праздник завершился на позитивной ноте, оставив у участников теплые воспоминания и укрепив чувство общности среди жителей муниципалитета.