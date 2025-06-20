Медкомиссия для водителей пройдет в Черноголовке 21 июня

В поликлинике Черноголовки 21 июня с 08:00 до 09:00 будет организован специальный медицинский осмотр для водителей, желающих получить или заменить водительские права. По словам организаторов, это удобная возможность для автовладельцев оперативно получить необходимые медицинские справки с печатями всех требуемых специалистов в одном месте.
Медкомиссия будет проходить в платном отделении поликлиники, где пациентам предстоит пройти осмотр у четырех врачей: нарколога, психиатра, окулиста и профпатолога. Комплексный осмотр позволит убедиться в соответствии состояния здоровья водителя требованиям безопасности дорожного движения.
Для прохождения медосмотра необходимо иметь прописку в округе. Пройти медкомиссию можно по адресу: Институтский проспект, дом № 7а. Для получения дополнительной информации и уточнения деталей, можно связаться с поликлиникой по телефону: 8(496)522-18-56.
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