Медкомиссия для водителей пройдет в Черноголовке 16 августа

Поликлиника наукограда предоставляет возможность оперативно пройти необходимую медицинскую комиссию для получения или замены водительских прав. 16 августа с 08:00 до 09:00 в поликлинике будет организован специальный медицинский осмотр для водителей, позволяющий получить справки с печатями от всех необходимых специалистов в максимально короткие сроки.

Инициатива направлена на то, чтобы облегчить процесс получения или продления водительского удостоверения для черноголовских автовладельцев. Водители смогут пройти все необходимые осмотры в одном месте и в удобное время.

В отделении поликлиники наукограда водители смогут пройти медкомиссию, включающую осмотр у четырех врачей: психиатра, нарколога, окулиста и профпатолога. Прохождение всех этих специалистов является обязательным условием для получения медицинской справки.

Для прохождения медосмотра необходимо быть прописанным в наукограде. Медицинский осмотр будет проходить по адресу: Институтский проспект, 7а. Для получения более подробной информации и ответов на все интересующие вопросы можно обратиться по телефону: 8(496)522-18-56.