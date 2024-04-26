Медклиника в Химках провела осмотры для семей мобилизованных | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 18:38 Медклиника в Химках провела осмотры для семей мобилизованных Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Медицинский центр в Химках провел бесплатное обследование здоровья для членов семей участников специальной военной операции. Жителям организовали полный чек-ап организма, и вместе с тем химчане сдали анализы и получили их расшифровки с дальнейшим курсом лечения.

Услугами медицинского центра воспользовалась мать бойца специальной военной операции из Химок Елена. Клинику женщина посещала не раз. Особенно Елена отметила качество обслуживания и широкий спектр предложений.

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«Очень хорошая клиника. Врачи – настоящие профессионалы своего дела», – отметила Елена.

Клиника открылась в октябре прошлого года. Учреждение специализируется на женском здоровье. Посетителям готовы помочь врачи гинекологи, эндокринологи, косметологи и профессионалы в области психологии и регрессионной терапии.

«У нас можно проверить уровень витамина D и эндокринолог проконсультирует по результатам анализов. Также в акцию входит общий анализ крови. В наше непростое время, конечно, хочется больше помогать людям, особенно тем, кто защищает нас», – рассказала генеральный директор клиники Екатерина Домбровская.

Медцентр предлагает большой выбор оздоровительных процедур и комплексное исследование организма при помощи современного оборудования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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