Медкабинет в деревне Голубое под Солнечногорском откроют в сентябре

В деревне Голубое под Солнечногорском готовят к открытию кабинет врача общей практики. Для приема пациентов он откроется в сентябре и будет обслуживать более 3300 человек.

Объект на данный момент находится в процессе ремонта. Его осмотрела главный врач Солнечногорской больницы Лариса Борисова.

«Жители очень давно ждали открытия кабинета в деревне Голубое, от них поступало много запросов, в том числе и на мое имя. Благодаря слаженной работе администрации и подрядной организации сейчас кабинет находится на финальной стадии приведения в порядок перед открытием», — рассказала Лариса Борисова.

Работы достигли завершающей стадии: специалисты доделывает ремонт входной группы. Также кабинет врача общей практики проходит процедуру лицензирования. Прием в нем будут вести педиатр и терапевт.

Также, Лариса Борисова проверила ход текущего ремонта фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях Лыткино и Новая. Они обслуживают порядка 1200 и 1300 жителей соответственно. На объектах завершили общестроительные работы, занимаются укладкой плиточного покрытия. Санузлы оснастят по программе «Доступная среда». Ремонт идет по графику. Срок его окончания намечен на 24 сентября. На время работ жителей принимают в ближайших медучреждениях.

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