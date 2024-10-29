Медицинское обследование жителей провели в подольской деревне Потапово

Автомобиль медиков оснащен всем необходимым для проведения медицинских обследований оборудованием. В нем есть весы для детей и взрослых, ростомер, приборы для измерения давления и концентрации глюкозы, гинекологическое кресло и биохимический анализатор крови, а также электрокардиограф.

Кроме проверки основных показателей здоровья, врачи также прививают желающих от гриппа. Диспансеризация проводится в рамках программы «Ваше здоровье в шаговой доступности».

После Потапово мобильный пункт отправится в деревню Сергеевка, где жители смогут обследоваться 30 октября. За ноябрь ФАН посетит 12 населенных пунктов муниципалитета, в том числе деревни Стрелково, Ордынцы, Романцево и другие.

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