Медицинский вуз начал сотрудничество с православной гимназией в Одинцове

Одинцовский медицинский университет МГИМО-МЕД и Гимназия Святителя Василия Великого заключили соглашение о развитии взаимного сотрудничества в сфере образования. Документ подписали проректор Елена Гужвина и директор гимназии Иван Смирнов.

Представители сторон поделились основными образовательными проектами и инициативами, реализуемыми на базах каждого из учреждений. Соглашение нацелено на совместную реализацию образовательных профориентационных программ и мероприятий для школьников разного возраста с целью повышения их профессиональной подготовки в сфере медицины, а также подготовки учеников гимназии к поступлению в вуз.

Ранее, в марте 2026 года, в ходе подготовки к заключению соглашения представители медицинского университета посещали гимназию, чтобы познакомиться с учениками и провести для них образовательно-познавательное занятие.