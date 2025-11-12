Медицинский центр построят на улице Коминтерна в Мытищах в 2030 году

Подготовительный этап к строительству нового медицинского центра начался на улице Коминтерна в Мытищах. Сначала специалисты снесут старые корпуса больницы, которые построили в первой половине прошлого века.

Техника уже приступила к демонтажу конструкций.

«Эти корпуса были построены в 1930-х годах, со временем обветшали и устарели. Устарела и система разделения на палаты и специализированные кабинеты. В помещениях было невозможно разместить оборудование, необходимое для работы врачей», — пояснил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Когда площадку освободят от старых зданий, там возведут центр площадью более 110 тысяч квадратных метров. В учреждении разместят стационар почти на 800 мест, сосудистый центр, родильный дом, отделения хирургии и терапии.

Сейчас здание проектируют. Его возведение начнется в следующем году в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

Центр введут в эксплуатацию в 2030 году.