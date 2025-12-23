Медицинский центр построят на улице Коминтерна в Мытищах в 2030 году

В Мытищах на улице Коминтерна возведут медицинский центр. Строители уже снесли больницу, построенную в 1930-х годах, чтобы освободить место для нового учреждения.

На площадке уже приступили к подготовке котлована.

«Здесь построят новое многопрофильное медучреждение - это будет стационар почти на 800 коек, общей площадью более 110 тысяч квадратных метров, с родильным домом, сосудистым центром, отделениями терапии и хирургии», – пояснил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Работы проводят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Медицинский центр планируют открыть в 2030 году.