Медицинский осмотр для водителей пройдет в Черноголовке 19 июля

Для удобства жителей наукограда, владеющих транспортными средствами, 19 июля в поликлинике Черноголовки будет организован медицинский осмотр для водителей. Владельцы автомобилей смогут пройти необходимые обследования и получить справки с печатями от всех требуемых специалистов для оформления или замены водительских прав.
В отделении черноголовской поликлиники с 08:00 до 09:00 будет работать медкомиссия, где водители смогут получить медицинское заключение, необходимое для получения или замены водительского удостоверения.
Для получения медицинского заключения водителям необходимо будет пройти осмотр у четырех специалистов: нарколога, психиатра, окулиста и профпатолога.
Медкомиссия будет проходить по адресу: Институтский проспект, дом № 7а. Для получения дополнительной информации и уточнения деталей можно обратиться по телефону: 8(496)522-18-56.
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