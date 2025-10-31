Медицинский квест прошел в колледже «Подмосковье» ко Дню народного единства

Студенты колледжа «Подмосковье» приняли участие в медицинском квесте, посвященном Дню народного единства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Мероприятие организовали преподаватели направления «Сестринское дело». Участники проходили тематические станции, каждая из которых была связана с определенной областью медицины и страницами истории России. Цель квеста — показать, как важно объединять усилия специалистов разных направлений ради общего дела.

Так, на станции «Аптека» студенты узнали об истории аптечного дела в России и увидели образцы старинных лекарств и оборудования. В зоне «Хирургия» они познакомились с современными методами операций и попробовали себя в роли хирурга и ассистента, а на исторической станции участникам рассказали о героях и событиях Смутного времени.

В колледже подчеркнули, что День народного единства стал напоминанием о важности сплоченности, взаимопомощи и поддержки друг друга в профессиональной среде.