Медицинский кабинет отремонтируют в школе «Лесные озера» в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В школе «Лесные озера» в деревне Новая городского округа Солнечногорск стартовало обновление медкабинета. Родители учеников смогли лично ознакомиться с ходом работ и узнать, как преобразится школьный пункт здоровья.

Подрядная организация проведет масштабную модернизацию помещения, включающую целый ряд работ: электромонтаж, грунтовка и покраска потолков, армирование и стяжка полов, замена деревянных перегородок на газобетонные конструкции, штукатурка стен, укладка керамической плитки, а также обновление дверных проемов.

«Со стороны администрации городского округа строго контролируем качество и сроки выполнения ремонта. Мы уделяем особое внимание созданию комфортных условий для детей, обеспечивая высокий уровень предоставления медицинских услуг в школах», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Во время осмотра родители не только ознакомились с планом ремонта, но и внесли свои предложения по обустройству обновленного медкабинета.

Завершить все работы планируют до начала нового учебного года, чтобы ученики смогли пользоваться обновленным кабинетом уже с 1 сентября.