Медицинский форум «Здоровая семья — здоровая Россия!» провели в Клину

Фото: https://nikid.ru/sotrudniki-niki-detstva-prinyali-uchas-7/

Сотрудники НИКИ детства приняли участие в работе форума «Здоровая семья — здоровая Россия!». Мероприятие организовало Клинское региональное отделение «Союза женщин России».

Директор НИКИ детства, главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева и заведующая учебным центром НИКИ детства Екатерина Паснова рассказали коллегам, как избежать мобильной зависимости у детей.

По словам Одинаевой, на форуме подняли множество интересных и актуальных тем.

«Факторы риска в жизни женщины и их модификация, психологические причины и методы работы со стрессом, секреты здорового веса, профилактика онкологических заболеваний у женщин», — рассказала Одинаева.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пенсия на горизонте. Дебаты с Трампом обрушили рейтинг Байдена

«Это неправильно». Заслуженный учитель РФ назвал абсурдом услугу «пара на выпускной»

Кому, где и на сколько увеличат зарплаты с 1 июля 2024 года

Куклы, кровь и птичьи головы. Мошенники разорили пенсионерку в Подмосковье, «снимая порчу»

«Такой ажиотаж поднялся». Москвичка рассказала, как стала «девушкой на выпускной»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте