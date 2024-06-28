Медицинский форум «Здоровая семья — здоровая Россия!» провели в Клину
Сотрудники НИКИ детства приняли участие в работе форума «Здоровая семья — здоровая Россия!». Мероприятие организовало Клинское региональное отделение «Союза женщин России».
Директор НИКИ детства, главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева и заведующая учебным центром НИКИ детства Екатерина Паснова рассказали коллегам, как избежать мобильной зависимости у детей.
По словам Одинаевой, на форуме подняли множество интересных и актуальных тем.
«Факторы риска в жизни женщины и их модификация, психологические причины и методы работы со стрессом, секреты здорового веса, профилактика онкологических заболеваний у женщин», — рассказала Одинаева.
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