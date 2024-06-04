Международный медицинский форум к юбилею академика Палеева прошел в МОНИКИ

Медицинский форум «Инновации в диагностике и лечении заболеваний терапевтического профиля» прошел в МОНИКИ имени Владимирского. Мероприятие приурочили к юбилею академика Николая Палеева.

На форум приехали специалисты из России, Армении, Белоруссии, Болгарии, Греции, Италии, Франции, Казахстана, Китая, Монголии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Организаторами мероприятия выступили Ассоциация врачей терапевтов и специалистов смежных специальностей совместно с МОНИКИ имени Владимирского.

Современные методы в лечении артериальной гипертонии стали одной из основных тем форума. Врачи также поделились опытом по профилактике сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с сахарным диабетом, обсудили сложности в диагностике хронической обструктивной болезни легких и бронхиальной астмы. Отдельный блок посвятили стоматологии.

«Наша встреча приурочена к 95-летию ученого-терапевта Палеева Николая Романовича, который проработал в нашем институте 55 лет. В области пульмонологии он впервые разработал новую тактику диагностики и лечения заболеваний, протекающих с формированием легочной гипертензии. Мы гордимся, что являемся его современниками и соратниками!» — отметил директор МОНИКИ имени Владимирского Константин Соболев.

Он добавил, что в следующем году институту исполняется 250 лет и Николай Палеев навсегда останется в ряду имен известных врачей, прославивших МОНИКИ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».