Медицинский форум для жителей пройдет в Дубне

12 марта во Дворце культуры «Октябрь» в Дубне состоится медицинский форум, где жители смогут пройти комплексное обследование организма и получить консультации узких специалистов. В этом году организаторы впервые открывают детскую секцию, чтобы позаботиться о здоровье всей семьи за один вечер.

С 17:00 начнет работу «Городок здоровья» с профилактическими площадками для взрослых и детей. Посетители смогут измерить рост, вес, индекс массы тела, уровень глюкозы и холестерина, внутриглазное давление, пройти осмотр кожи дерматоскопом, обследование молочных желез и лимфатических узлов. Консультации проведут онкологи, уролог и терапевт. В мобильных комплексах можно будет сделать маммографию и флюорографию, а также пройти УЗИ сердца у кардиолога.

Для юных участников подготовили диагностику на кардиовизоре, биоимпедансометрию, исследование функций дыхания, оценку состояния нервной системы, измерение силы мышц рук и уровня угарного газа. Запланированы консультации педиатра и стоматолога, а ортопед-травматолог обучит правилам тейпирования.

«Два предыдущих форума доказали свою эффективность — жители смогли получить ответы на важные вопросы, записаться к узким специалистам и пройти обследования прямо на площадке. В этот раз мы расширяем список врачей и впервые открываем детскую секцию», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Участников ждет беспроигрышная лотерея с более чем 500 подарками от компаний «Биофармлаб», «Полекс Бьюти», «Арома Хоум», а также тонометрами. Форум пройдет 12 марта в 17:00 по адресу: площадь Космонавтов, д. 1. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.