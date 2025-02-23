Медицинских работников в Чехове поздравили с Днем фельдшера

Глава округа Михаил Собакин поздравил сотрудников фельдшерско-акушерских пунктов, скорой медицинской помощи и медицинских амбулаторий в Чехове с профессиональным праздником. Он вручил им благодарственные письма.

В Чехове трудятся 89 фельдшеров, из них семь — в фельдшерско-акушерских пунктах, четыре — в поликлинике, а 78 — в бригадах скорой помощи.

«На выездных администрациях жители часто задают вопросы об открытии фельдшерско-акушерских пунктов в сельских населенных пунктах. Это свидетельствует о том, насколько востребована работа фельдшеров», — отметил Михаил Собакин.

Председатель Совета депутатов Галина Козина подготовила трогательное стихотворение.

«Сегодня с уважением большим и с искренней надеждой на заботу мы фельдшеров благодарим за мудрость и нелегкий труд. Работа фельдшеров довольно непроста. Болезнь распознаете в полуслова, но есть в вас очень важная черта — Бог доброту и мудрость дал вам в награду», — прочитала стих Галина Козина.

Фельдшеры должны уметь проводить диагностику и оказывать первую помощь пациентам. В их арсенале — широкий спектр знаний, который они должны применять в амбулаториях и в экстренных ситуациях.

«Наши фельдшеры — это те люди, которые в отсутствие, наверное, рядом врача, делают то, что делает врач», — добавил главный врач Чеховской больницы Андрей Попов.