Медицинских работников в Чехове поздравили с Днем фельдшера
Глава округа Михаил Собакин поздравил сотрудников фельдшерско-акушерских пунктов, скорой медицинской помощи и медицинских амбулаторий в Чехове с профессиональным праздником. Он вручил им благодарственные письма.
В Чехове трудятся 89 фельдшеров, из них семь — в фельдшерско-акушерских пунктах, четыре — в поликлинике, а 78 — в бригадах скорой помощи.
«На выездных администрациях жители часто задают вопросы об открытии фельдшерско-акушерских пунктов в сельских населенных пунктах. Это свидетельствует о том, насколько востребована работа фельдшеров», — отметил Михаил Собакин.
Председатель Совета депутатов Галина Козина подготовила трогательное стихотворение.
«Сегодня с уважением большим и с искренней надеждой на заботу мы фельдшеров благодарим за мудрость и нелегкий труд. Работа фельдшеров довольно непроста. Болезнь распознаете в полуслова, но есть в вас очень важная черта — Бог доброту и мудрость дал вам в награду», — прочитала стих Галина Козина.
Фельдшеры должны уметь проводить диагностику и оказывать первую помощь пациентам. В их арсенале — широкий спектр знаний, который они должны применять в амбулаториях и в экстренных ситуациях.
«Наши фельдшеры — это те люди, которые в отсутствие, наверное, рядом врача, делают то, что делает врач», — добавил главный врач Чеховской больницы Андрей Попов.
Фельдшеры находят время для развития, несмотря на тяжелый график. Многие из них посещают курсы, чтобы готовым к любым вызовам.
«На достигнутом я не останавливаюсь, как и все мои коллеги. Мы ежегодно повышаем свою квалификацию и категорию, совершенствуем навыки и умения, потому что медицина развивается», — сказала фельдшер Московской областной станции скорой медицинской помощи Чеховской подстанции Марина Смолина.
Медицинские работники в Чехове активно пользуются мерами поддержки, которые реализуются в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева. Многие получают компенсацию за аренду жилья, некоторые смогли уже приобрести квартиру по социальной ипотеке.
Кроме того, президент Владимир Путин в конце 2024 года распорядился продлить до 2030 года сроки программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».