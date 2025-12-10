Медицинских работников-юбиляров наградили в Подольске

В Подольском родильном доме поздравили медиков, отмечающих в этом году юбилеи, и вручили им заслуженные награды за неоценимый труд. Слова признательности и уважения выразил виновникам торжества главный врач учреждения Александр Скобенников.

Награждение врачей-юбиляров состоялось по инициативе главы Подольска Григория Артамонова. Почетными грамотами, благодарственными письмами, медалями и знаками отличия отметили 25 специалистов. В их число вошли сотрудники роддома, областной клинической больницы и детской больницы, подстанции скорой медицинской помощи и других медицинских учреждений.

У заведующей детской поликлиникой № 5 Елены Кавиной — более 30 лет стажа за плечами. В профессию доктор пришла из-за желания помогать пациентам. Для нее врач — это не просто специалист, а человек, готовый посвятить себя служению людям. «Это ответственность, постоянное саморазвитие, самосовершенствование, потому что эта профессия динамичная, интересная, постоянное повышение квалификации», — отметила Елена Кавина.

Постовая медсестра Подольского роддома Елена Рубцова посвятила своему любимому делу — полжизни, последовав примеру своей матери. Выросла в семье врачей и заведующая первым гинекологическим отделением роддома Оксана Литвак. Она признается, что уже с детства была заражена «вирусом» любви к медицине.

«К моему счастью, у меня не стоял вопрос, не было дилеммы, куда мне поступать, однозначно, в медицинский институт. И вот эта любовь самого детства, которую я несу до сих пор», — рассказала Оксана Литвак.

Награждение стало признанием заслуг медиков Подольска, которые без отдыха и перерыва стоят на страже здоровья и благополучия жителей муниципалитета.