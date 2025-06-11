Медицинские учреждения в Одинцове изменят график работы в праздничные дни

Режим работы Одинцовских медучреждений изменится в праздничные дни с 12 по 15 июня. График работы выложили на сайтах и в социальных сетях.

Жители региона смогут получить необходимую помощь, несмотря на праздничные дни. Потребность в медицинской помощи может возникнуть в любой момент, поэтому обслуживание вызовов врача на дом будет осуществляться все дни с 8:00 до 20:00.

Стоматологические клиники также будут принимать пациентов 13 и 14 июня, с 09:00 до 15:00. Аналогичный режим ожидается в кабинетах неотложной помощи при поликлиниках. Травматологическая помощь будет оказываться в полном объеме. Пункты продолжат принимать с 8:00 до 22:00 часов. Круглосуточные травмпункты сохранят прежний график.

Скорая помощь и стационарные отделения Одинцовского городского округа продолжат работать круглосуточно. Телефон для вызова скорой — 112.