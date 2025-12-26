Медицинские работники Серпухова получили различные меры поддержки

Глава Серпуховского округа Алексей Шимко рассказал о мерах, которые власти активно реализуют для привлечения и удержания специалистов в сфере здравоохранения. Эти инициативы направлены на создание максимально комфортных условий для работы и жизни медиков, обеспечивая стабильность и качество оказания медицинской помощи населению.

Подход охватывает широкий спектр потребностей специалистов — от обеспечения жильем до финансовой поддержки студентов. Ключевые программы поддержки медицинских работников в Серпухове включают предоставление служебного жилья, компенсация за наем жилья, целевые стипендии для будущих кадров, безвозмездное предоставление земельных участков, а также единовременные выплаты врачам дефицитных специальностей.

«Комплексный и многогранный подход к поддержке медицинских работников уже приносит ощутимые результаты. По данным администрации Серпухова, за последние годы удалось добиться значительного снижения текучести кадров в городских медицинских учреждениях. Наблюдается заметное увеличение числа молодых специалистов, которые, окончив вузы, принимают решение остаться и работать в Серпухове», — сообщили в администрации округа.