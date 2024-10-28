Медицинские обследования начали проводить в детских садах Лобни

Социальный проект «Здоровье для семьи, для страны, для будущего» начали реализовывать в Лобне. В его рамках будут проводиться профилактические медицинские осмотры воспитанников детских садов.

Целью программы является раннее выявление хронических заболеваний и улучшение качества жизни. Вместе с детьми смогут обследоваться и их родители, что будет очень удобно — им не придется специально выделять время для посещения поликлиники.

Медики сделают кардиограмму и возьмут кровь на общий и биохимический анализы. В программу также входят консультации с неврологом, эндокринологом и другими специалистами. При необходимости будет выдано направление на более глубокое обследование.

Первым проект запустили в детском саду «Чайка». Осмотры утром и вечером проводят мобильные медицинские бригады. Врачам помогают ученики средней школы № 9, где в прошлом году открылись медицинские классы. Ребята раздают родителям после обследования ленты для «дерева здоровья».

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