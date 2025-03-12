Медицинские обследования на дому проведут для ветеранов в Видном

Врачи приедут к ветеранам Великой Отечественной войны и пациентам, приравненным к этой категории граждан.

«В осмотре ветеранов заняты медики всех подразделений первичного звена Видновской клинической больницы. В их распоряжении есть все, чтобы оценить состояние здоровья пациентов и дать грамотные рекомендации. Пожилым людям измеряют артериальное давление, сатурацию крови, уровень сахара крови и другие лабораторные исследования, делают электрокардиограмму, чтобы выявить наличие или риски тех или иных заболеваний. Повторный визит к ветерану на дом происходит уже после получения результатов анализов. Накануне сотрудники больницы звонят пациенту или его родственникам и предупреждают о визите медиков», — приводятся в сообщении слова заместителя главного врача Видновской клинической больницы по амбулаторно-поликлинической помощи Тимура Асанова.

Выезды к возрастным пациентам и маломобильным гражданам проходят регулярно. В преддверии Дня Победы медики уделят повышенное внимание фронтовикам, их вдовам, труженикам тыла, узникам лагерей, жителям блокадного Ленинграда и осажденного Сталинграда. В Ленинском округе проживают 217 человек, которые относятся к этим категориям.

В пресс-службе Ленинского округа добавили, что остальные жители смогут пройти диспансеризацию в любом подразделении амбулаторной сети Видновской клинической больницы. Записаться можно на региональном портале Госуслуг, у участкового врача или по номеру 122.