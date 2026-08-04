Медицинская сестра больницы в Серпухове отметила 50 лет работы

Людмила Ребрунова посвятила полвека работе в операционной Серпуховской больницы. За эти годы она помогла провести тысячи операций, подготовила молодых специалистов и стала примером профессиональной преданности для коллег.

Есть профессии, в которых опыт измеряется не только годами, но и количеством спасенных жизней. Именно такой путь прошла Людмила Владимировна Ребрунова — операционная медицинская сестра хирургического стационара Серпуховской больницы, отметившая 50-летний трудовой юбилей.

За этой цифрой — тысячи операций, десятки лет напряженной работы и особая атмосфера операционной, где каждое движение должно быть точным, а каждое решение — своевременным.

Выбор профессии для Людмилы Владимировны был не случайным. Примером для нее стала мама, которая также работала операционной медицинской сестрой. Так появилась профессиональная династия, а любовь к медицине определила дальнейший путь.

В 1974 году после окончания Серпуховского медицинского училища молодая специалистка впервые пришла в операционную. С тех пор она остается верна выбранному делу.

Работа операционной медицинской сестры требует высокой ответственности, внимательности и умения действовать в сложных ситуациях. Хирург и операционная сестра работают как единая команда, где важны опыт, точность и взаимопонимание.

За годы работы Людмила Ребрунова стала настоящим профессионалом своего дела. Коллеги отмечают ее ответственность, исполнительность, умение быстро принимать решения и сохранять спокойствие даже в самых напряженных ситуациях.

Особое место в ее профессиональном пути занимает наставничество. За полвека Людмила Владимировна подготовила несколько поколений операционных медицинских сестер, передав им не только знания и навыки, но и главное профессиональное качество — ответственное отношение к пациентам и своей работе.

Коллеги называют Людмилу Ребрунову душой коллектива. Доброжелательная, отзывчивая и всегда готовая помочь, она остается человеком, к которому обращаются не только за профессиональным советом, но и за поддержкой.