Медицинская конференция прошла в Ногинске
Научно-практическая конференция, посвященная 100-летию туберкулезной службы Богородского округа, прошла в Ногинске. На встрече наградили лучших медицинских сотрудников муниципалитета.
Статистика последних лет показывает, что уровень заболеваемости туберкулезом снижается. В 2023 году в Московской области зарегистрировано 1323 случая впервые выявленного активного туберкулеза.
«В прошлом году наиболее высокие показатели заболеваемости зарегистрированы в возрастных группах 30-39 лет и 40-49 лет. В то время как в предыдущие годы превалировала заболеваемость среди лиц молодого и среднего возраста — 20-29 лет и 30-39 лет. При этом в прошлом году в Московской области впервые выявленным активным туберкулезом заболел 51 ребенок», — рассказала заместитель главного государственного санитарного врача по Богородскому округу, городским округам Балашиха, Реутов, Черноголовка и Электросталь Ксения Ицкова.
Вакцинация по-прежнему останется приоритетным методом в борьбе с заболеванием, уверены врачи.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.
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