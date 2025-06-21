Медиков в Солнечногорске поздравили с профессиональным праздником

Их вручали заместитель главы округа Максим Барков, руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Ольга Гончар и главный врач больницы, депутат Совета депутатов Лариса Борисова. Благодарственные письма и почетные грамоты от губернатора Московской области Андрея Воробьева, главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова, Министерства здравоохранения Московской области, Совета депутатов, фракции «Единая Россия» и самой больницы получили 46 медработников.

«Мы очень благодарны и признательны всем работникам сферы здравоохранения округа за их самоотверженный труд, профессионализм и преданность своему делу. Вы ежедневно спасаете жизни, стоите на страже здоровья, помогаете появиться на свет новым жителям муниципалитета и дарите надежду. Это поистине героическая профессия, требующая огромной силы духа, терпения и ответственности», — рассказал заместитель главы Солнечногорска Максим Барков.

В дополнение к торжественной церемонии для собравшихся подготовили концертную программу и праздничный торт. День медицинского работника отмечают ежегодно в третье воскресенье июня.