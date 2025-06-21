Медиков в Богородском округе поблагодарили за их труд

На сцене районного Дома культуры глава Богородского округа Игорь Сухин отметил врачей, медсестер и всех, кто ежедневно стоит на страже здоровья жителей. Также в этот день в фойе открыли выставку «Сестры милосердия», а гостей угощали ногинским мороженым.

Медицинскую помощь жителям Богородского округа оказывают более 2500 сотрудников. Среди них — 540 врачей и 1200 медицинских сестер. Как отметил глава Богородского городского округа Игорь Сухин, главное, на чем все держится, — это кадры. Поэтому в муниципалитет продолжают привлекать медиков со всей страны. Для этих целей разработали комплекс мер поддержки специалистов. Так, 2024 году в округ переехали 67 врачей.

Напомним, что в центре города на Фонтанной площади проходит фотовыставка «Медицина — это люди!». Фотозона посвящена 195-летию здравоохранения Богородского края. Это дань уважения поколениям медиков, которые создавали историю медицины округа.