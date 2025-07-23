Медико-психологическое консультирование открыли в Воскресенске

В Воскресенске открыты консультации медицинского психолога. В психоневрологическом отделении Воскресенской больницы функционируют кабинеты медико-психологического консультирования, где оказывают поддержку пациентам и их близким.

Консультации могут быть полезны участникам СВО и их семьям, людям с хроническими заболеваниями, испытывающим эмоциональное выгорание или сложности в адаптации, пациентам, проходящим сложное лечение (онкология, кардиология, неврология), родственникам больных, нуждающимся в психологической поддержке, а также тем, кто сталкивается со стрессом, тревогой или депрессией, связанными с состоянием здоровья.

Записаться на прием можно через лечащего врача, который направит пациента к медицинскому психологу в ближайшее удобное время.

Также доступна самостоятельная запись через портал госуслуг Московской области «Здоровье» по ссылке.