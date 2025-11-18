Медико-биологическую лабораторию открыли в гимназии № 9 в Коломне

Учебный кабинет, оснащенный современной техникой, стал частью проекта «Медицинская школа». Теперь лабораторные работы по биологии у старшеклассников гимназии проходят в увлекательной форме с использованием цифровых микроскопов и бинокулярного микроскопа.

Будущие медики также учатся делать сердечно-легочную реанимацию на специальном манекене с электронной картой.

В гимназии № 9 несколько лет успешно развивают медицинские классы. Со школьной скамьи подростки делают первые шаги в профессию. Педагоги гимназии уверены, что занятия в лаборатории — это мост между школьной программой и реальной медициной. Ребята осваивают навыки, которые станут их первым профессиональным багажом: работу с микропрепаратами, проведение химических анализов, основы микробиологии и многое другое.

«Статистика у проекта „Медицинская школа“, который реализуется в Коломне совместно гимназией № 9, Коломенской больницей и Рязанским государственным медицинским университетом, внушительная. В данный момент почти 100 школьников обучаются в медицинских классах и готовятся к поступлению в медицинские вузы. Четыре выпуска уже состоялись — это больше 100 человек, которые уже обучаются в медицинских вузах. 22 студента проходят обучение по целевому направлению от Коломенской больницы, а значит совсем скоро пополнят ряды наших докторов», — отметил главный врач Коломенской больницы Николай Макаров.