Медики построили почти 30 домов в Ступине благодаря программе «Земля врачам»

Врачи городского округа Ступино стали обладателями 125 земельных участков благодаря реализации региональной программы «Земля врачам». Только в 2025 году их получили семь медицинских работников.

Министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов подчеркнул, что Ступино входит в число пилотных округов, где для медиков создают целые поселки.

«Ступинская администрация выделила землю под поселок для врачей в черте города, чтобы медспециалистам было удобно добираться до рабочих мест. В поселке 184 участка, 91 из которых уже передан врачам. Работа по благоустройству в поселке идет полным ходом — построены внутриквартальные дороги и ведется строительство инженерных сетей», — пояснил глава ведомства.

По его словам, дома в поселке уже возвели три семьи, а еще три продолжают проведение работ.

Четверть участков, которые передали медицинским работникам, уже застроили. Здания возводят на 29 из 125 участков.

Одним из получивших землю стал врач-психиатр Ступинского психоневрологического диспансера Валентин Макаркин, посвятивший служению медицине более полувека. В 40 лет он успешно переквалифицировался из невропатолога в психиатра.

Валентин Алексеевич является заслуженным работником здравоохранения Московской области, почетным донором и ветераном труда, а его общий медицинский стаж составляет почти 70 лет.

«Работа врача — не самая простая работа. Первостепенная задача — поставить правильный диагноз. Однако не менее важно внимательно выслушать пациента, вникнуть в суть его проблемы и найти правильное решение. Пациент всегда должен уходить от врача довольным и с надеждой на положительный результат», — рассказал Валентин Алексеевич о любимом деле.

Он вырастил двух дочерей, одна из которых стала педиатром, продолжив семейную династию. Макаркин с гордостью носит звание дедушки пяти внуков и двух правнуков.

Участок по программе «Земля врачам» он получил два года назад и сейчас активно его обустраивает.