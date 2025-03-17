Медики Подмосковья выступили за введение уголовного наказания за нападение на них

На Московской областной станции скорой помощи прошла встреча с депутатом Государственной Думы Сергеем Колуновым. Он предложил ввести уголовную ответственность за нападения на сотрудников, когда они выполняют свои обязанности. По его мнению, для защиты медиков нужно внести изменения в статьи 317 и 318 Уголовного кодекса.

Только с начала года произошло девять нападений на сотрудников Подмосковной скорой, в том числе, на водителей.

«Медики всегда приезжают помочь и спасти. Но, бывает, сами становятся объектом нападения лиц с вызывающим поведением. В Московской области социальная поддержка медиков скорой работает. Благодаря губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву с 2023 года жизнь и здоровье сотрудников выездных бригад застрахованы», — прокомментировал главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Константин Маслов.

Напомним, Московская областная станция скорой помощи — крупнейший коллектив в здравоохранении региона и один из самых больших в стране. В нем работают десять тысяч человек, почти три тысячи из которых — водители. На линии работают 600 бригад.